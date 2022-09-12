Ближайшее будущее Алматы: город поделят на пять полицентров

До середины 2023 года в Алматы появятся пять полицентров. Районы города будут развиваться со сбалансированной и эффективной плотностью населения с высокими стандартами жизни, сообщает Zakon.kz.

Пять полицентров Алматы

"Север"

Полицентр "Север" будет располагаться севернее проспекта Райымбек батыра. Его планируется полностью модернизировать до конца 2026 года.

Также он будет охватывает частично Жетысуский и Турксибский районы и включит в себя редевелопмент индустриальных территорий и территорий с ветхим и индивидуальным жильем советского периода. Заместитель акима Мухит Азирбаев

По его словам, вместо промышленных зон и старого жилого фонда появится квартальная застройка нового типа – с более плотной сеткой улиц, скверами, активными первыми этажами под малый бизнес.

Появится новая рекреационная зона вдоль БАКа, на территории бывшего Зеленстроя, рощи Баума. Заместитель акима Мухит Азирбаев

По его словам, важность расположения полицентра заключается в его связи с Алматинской агломерацией, городами-спутниками и городом Конаев.

"Восточные ворота"

Полицентр "Восточные ворота" с учетом близости к международному аэропорту и трассе "Западная Европа – Западный Китай" будет специализироваться как логистический хаб с крупным мультимодальным транспортно-пересадочным узлом.

Также он будет включать станцию LRT, автовокзал "Восточный" и линию BRT, интегрированные с пригородным общественным транспортом.

Здесь же планируется разместить выставочно-развлекательный центр, а также новую рекреационную зону с жилой и социальной инфраструктурой. Заместитель акима Мухит Азирбаев

"Запад"

В полицентре "Запад" расширят территории индустриальной зоны. Также в поселке Боралдай разместят вокзал Алматы-3, на базе которого будет развиваться транспортно-логистический хаб.

По словам Азирбаева, будет развиваться инфраструктура и вокруг этнографического парка "Сакские курганы".

Будет создан линейный рекреационный парк площадью 90 гектар, а также новые благоустроенные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой. Заместитель акима Мухит Азирбаев

"Юго-запад"

Полицентр "Юго-Запад" – переформатирование уже имеющихся объектов.

Оптово-розничный рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр, вместо рынка "Барлык" планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал "Западный", станции LRT и метрополитена. Заместитель акима Мухит Азирбаев

"Исторический центр"

В границах "Исторического центра" будет продолжена работа по благоустройству и принята программа по восстановлению (реставрации) и ремонту зданий, относящихся к историко-культурному наследию (в том числе находящихся в частной собственности). Также будут обновлены инженерные сети.

В соответствии с экономической специализацией в "Историческом центре" будет развиваться сфера туризма и сервисных услуг. Заместитель акима Мухит Азирбаев

По его словам, продолжится прокладка велополос и велодорожек, будут увеличены платные парковочные места.

Примыкающие к "Историческому центру" промышленные предприятия и спецучреждения (АЗТМ, Завод им. Кирова, СИЗО) будут передислоцированы.

Вместо них и ветхого жилья появится квартальная застройка современного типа, а также новый деловой кластер. Заместитель акима Мухит Азирбаев

Фото: акимат Алматы

Как отметил заместитель акима Мухит Азирбаев, к 2030 году планируется полностью завершить формирование структуры полицентров с учетом их экономической специализации.

Принципы полицентричного развития территории Алматы

Квартальная застройка на примере исторического центра города с сеткой улиц длиной 120-140 метров. 100%-ная обеспеченность жителей каждого полицентра социальной, транспортной, рекреационной инфраструктурой, а также рабочими местами. Связанность всех полицентров и других районов города транспортной инфраструктурой. Редевелопмент территории с сохранением (реставрацией) объектов, имеющих историко-культурное значение. Экономическая специализация.

В настоящее время идет разработка нового генерального плана Алматы с продлением расчетного срока до 2040 года, который планируется утвердить в конце года.

Аким Алматы Ерболат Досаев выступил на заседании ХXV сессии городского маслихата и озвучил сумму, которую планируют выделить на развитие города. По его словам, она составит более 6 трлн тенге