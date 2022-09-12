Досаев рассказал, сколько денег нужно на развитие Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев выступил на заседании ХXV сессии городского маслихата и озвучил сумму, которую планируют выделить на развитие города. По его словам, она составит более 6 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении городского акимата, на заседании была презентована программа развития Алматы.

Документ "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", по словам градоначальника, разрабатывался в течение пяти месяцев.

Также сказано, что над ним работали 130 экспертов, специалисты акимата и представители общественности.

Учли 1280 идей и предложений горожан, депутатов и представителей общественного совета. В результате авторами программы стали сотни неравнодушных жителей. Ерболат Досаев

Аким уточнил, что "программа развития – это документ, отвечающий современным требованиям и задачам и адресованный жителям Алматы".

По нашим предварительным оценкам, общая сумма реализации программы до 2030 года – 6,1 трлн тенге. При этом большую ее половину, или 55%, составят частные инвестиции – из них в ближайшие три года планируется привлечение 1,3 трлн тенге и оставшиеся более 2 трлн тенге – в среднесрочной перспективе до 2030 года. Ерболат Досаев

Программа развития, добавил аким, основана на семи основных целях:

"Комфортная городская среда";

"Устойчивый экономический рост";

"Управляемая урбанизация";

"Социальная устойчивость и стабильность";

"Зеленый Алматы";

"Смарт-сити";

"Безопасный город".

В начале 2022 года Ерболат Досаев, выступая на XVI сессии маслихата Алматы, сообщил, что бюджет Алматы увеличат, и рассказал, на что пойдут эти средства.

В июне на очередной сессии маслихата рассказали о корректировках в бюджет. Они, по заявлению акимата, в первую очередь направлены на реализацию социальных приоритетов с учетом обращений и пожеланий жителей города.