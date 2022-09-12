Акорда подтвердила визит Си Цзиньпина в Нур-Султан

14 сентября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетит в Нур-Султан по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявлено в telegram-канале Акорды.

Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, – отмечено в публикации.

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев направил письмо Си Цзиньпину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Тогда Токаев отметил, что за короткий исторический период между двумя странами сформировалась модель межгосударственных отношений мирового уровня.