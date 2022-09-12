У Алматы появится новый туристический бренд

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров заявил, что будет разработан новый туристический бренд города – Discover Almaty, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году завершится строительство нового терминала международного аэропорта города. Также, по словам замакима, будут открыты выставочный Конгресс-центр и мультифункциональный Концертный зал, реконструированы и расширены базы ЦСКА, "Шымбулак" и "Бутаковка".

Совместно с акиматом Алматинской области будет проработан вопрос по объединению восточной и западной частей горного кластера с привлечением частных инвесторов, в том числе по механизму ГЧП. Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

Как отметил Абдыкадыров, для расширения номерного фонда города в три раза к 2030 году будут привлечены международные гостиничные сети.

Также, по его словам, будут приняты меры по улучшению туристского опыта (visitor experience) с привлечением международных организаций, усовершенствовано управление с консолидацией и созданием Бюро по развитию туризма.

Ожидается, что к 2025 году количество иностранных туристов вырастет до 450 тыс. человек, что принесет 500 млн долларов экспорта туристских услуг с последующим доведением числа иностранных туристов до 1 млн человек и экспорта до 1,2 млрд долларов к 2030 году. Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

По его словам, для успешной реализации вышеуказанных мер общая потребность по трем приоритетным направлениям составляет 200 млрд тенге, в том числе 91,4 млрд тенге до 2025 года. При этом, как заверил Алишер Абдыкадыров, каждый потраченный 1 тенге бюджетных средств позволит привлечь 12 тенге частных инвестиций.

Обеспечение устойчивого роста экономики города Алматы направлено на увеличение ВРП на душу населения до 30 тыс. долларов, производительности труда в обрабатывающей промышленности – до 55 тыс. долларов и на повышение доли среднего предпринимательства в экономике до 25% к 2030 году, а также позволит выйти из "ловушки средних доходов". Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

Алматы сегодня является экономическим центром, формируя 18,3% ВВП, порядка 25% поступлений бюджета страны.

12 сентября стало известно, что Алматы поделят на пять полицентров.

23 августа 2016 года был презентован туристический бренд Алматы. Логотип напоминает структуру атома – неделимой частицы. Яблоко в центре – это ядро, семь кругов вокруг него – семь орбит энергии, заложенной в ядре. В казахской культуре цифра "семь" обладает сакральным значением. Казахи чтят жеті ата (своих предков по мужской линии до седьмого колена), отдавая дань уважения связи со своим родом, прошлому, традициям народа и устремляясь в светлое будущее. Цветовой код логотипа основан на казахской орнаменталистике. Ассоциативно – это цвета неба, флага Казахстана, солнца, свободы, жизненной силы и энергии, гармонии с природой, вдохновения и чистоты творческого пути.

Надпись внизу, исполненная латинскими буквами, символизирует открытость и гостеприимство мегаполиса к гостям, нацеленность города на развитие туризма.

Надпись Almaty выполнена с использованием зеленых и красных цветов. Зеленый цвет символизирует молодость и весну, выражает идею роста и развития. Одна буква исполнена в красном цвете, отражающем идею жизни и созидательного импульса.