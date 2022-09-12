Финал первого интеллектуального телепроекта Bilim High прошел в Уральске

В рамках Года детей в Казахстане в Уральске прошел финал совместного телевизионного проекта интеллектуальной игры Bilim High. Он был организован областным управлением образования и телеканалом Aqjaiyq.

Победителей интеллектуальной игры поздравил аким области Гали Искалиев, пожелав им успехов в учебе и новых знаний в будущем.

Знания открывают перед человеком все двери, дают ему возможность познавать мир и быть профессионалом в своей сфере. Такие образовательные проекты помогают детям развивать свои интеллектуальные навыки, учат умению общаться со сверстниками, работать в команде, позволяют получить хороший лидерский опыт. Радует, что наши школьники обладают отличными познаниями практически в любом направлении, умеют мыслить нестандартно, находить решения любых задач, поставленных перед ними. Поздравляю всех школьников с участием в проекте, все молодцы и достойно выступили в каждом туре игры. Гали Искалиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Цель проекта – повышение кругозора и эрудированности школьников, знаний по разным предметам школьной программы, развитие общекультурных и нравственных ценностей. Известно, что в процессе игры дети учатся мыслить, развивать логику, применять свои знания, выстраивать доказательную базу, владеть искусством слова, доказывая правильность своих ответов.

В турах телевизионной игры "Марафон знаний", "Аламан", "Эрудит" и других содержались трудные порой для школьников вопросы, но они успешно отвечали, показывая блестящие знания в любой области. Юные знатоки обладают знаниями сверх школьной программы, что и доказывали в каждом раунде игры.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В новом познавательном интеллектуальном телепроекте приняли участие 16 команд одаренных школьников со всех школ области. Все они прошли отбор перед участием в телепроекте, поэтому в состав всех команд вошли самые эрудированные ученики. В каждой команде было по четыре школьника, которые соревновались в знаниях с другими командами.

Путем отбора в полуфинал вышли четыре команды из Каратобинского, Бурлинского районов, а также команда школы-лицея для одаренных детей "Білім-инновация" и областной специализированной школы-интерната для одаренных детей №11 им. С. Сейфуллина.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Финал интеллектуальной игры прошел во Дворце искусств "Атамекен", куда съехались все участники проекта. В итоге по решению жюри победителем проекта стала сборная команда учащихся Бурлинского района, куда вошли ученики общеобразовательных школ Аксая.

Игра была захватывающей, сложной, интересной. Мы получили хороший опыт и новые знания, познакомились с ребятами из разных школ, научились принимать решения и действовать быстро, сплоченно. Считаю, что такие проекты необходимы для школьников, так как развивают лидерские качества, конкуренцию на образовательной платформе, командный дух, повышают интерес к знаниям. Огромная благодарность нашим учителям, которые ведут нас на пути к знаниям, заставляют каждого стремиться к новым знаниям и быть лучше, умнее, сильнее, – сказала капитан команды West Trend Бурлинского района, ученица 11 класса школы №7 города Аксая Гульдана Серикова.

Второе место в телевизионной игре Bilim High заняла команда учащихся школы-лицея для одаренных детей "Білім-инновация", а третье место досталось команде школьников из Каратобинского района.