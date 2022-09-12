Финал первого интеллектуального телепроекта Bilim High прошел в Уральске
Победителей интеллектуальной игры поздравил аким области Гали Искалиев, пожелав им успехов в учебе и новых знаний в будущем.
Знания открывают перед человеком все двери, дают ему возможность познавать мир и быть профессионалом в своей сфере. Такие образовательные проекты помогают детям развивать свои интеллектуальные навыки, учат умению общаться со сверстниками, работать в команде, позволяют получить хороший лидерский опыт. Радует, что наши школьники обладают отличными познаниями практически в любом направлении, умеют мыслить нестандартно, находить решения любых задач, поставленных перед ними. Поздравляю всех школьников с участием в проекте, все молодцы и достойно выступили в каждом туре игры.Гали Искалиев
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В турах телевизионной игры "Марафон знаний", "Аламан", "Эрудит" и других содержались трудные порой для школьников вопросы, но они успешно отвечали, показывая блестящие знания в любой области. Юные знатоки обладают знаниями сверх школьной программы, что и доказывали в каждом раунде игры.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Путем отбора в полуфинал вышли четыре команды из Каратобинского, Бурлинского районов, а также команда школы-лицея для одаренных детей "Білім-инновация" и областной специализированной школы-интерната для одаренных детей №11 им. С. Сейфуллина.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Игра была захватывающей, сложной, интересной. Мы получили хороший опыт и новые знания, познакомились с ребятами из разных школ, научились принимать решения и действовать быстро, сплоченно. Считаю, что такие проекты необходимы для школьников, так как развивают лидерские качества, конкуренцию на образовательной платформе, командный дух, повышают интерес к знаниям. Огромная благодарность нашим учителям, которые ведут нас на пути к знаниям, заставляют каждого стремиться к новым знаниям и быть лучше, умнее, сильнее, – сказала капитан команды West Trend Бурлинского района, ученица 11 класса школы №7 города Аксая Гульдана Серикова.
Второе место в телевизионной игре Bilim High заняла команда учащихся школы-лицея для одаренных детей "Білім-инновация", а третье место досталось команде школьников из Каратобинского района.