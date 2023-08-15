Очередной этап интеллектуальной игры прошел в Уральске

В Уральске прошел очередной этап интеллектуальной игры. Мероприятие было организовано молодежным общественным объединением "Ғасыр".

Традиционно игра состоялась в стенах Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. На интеллектуальную игру, чтобы померяться своими знаниями, собрались лучшие молодежные команды области. Этот проект объединил молодых людей в различных сферах, таких как искусство, образование, наука, политика, медицина, спорт и т. д.

Интеллектуальная игра активизирует познавательную деятельность молодежи, формирует интерес, увлеченность, качество знаний, позволяет ребятам раскрыть и активизировать свои способности, развить инициативу, сообразительность.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Как и в любой игре, здесь были и победили, и проигравшие. Но сама игра дала возможность развить в участниках такие жизненно важные качества, как внимательность, усидчивость, память, настойчивость в достижении цели.

Кроме того, такие интеллектуальные игры развивают умение общаться, учат логически мыслить, предвидеть последствия своих поступков. В интеллектуальной игре успех достигается, прежде всего, за счет мыслительных способностей человека, его ума.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В июне текущего года состоялись первые два этапа молодежного проекта, инициированного областным управлением общественного развития. Интеллектуальная игра направлена на развитие творческих способностей молодежи региона, на выявление талантливых молодых ребят. В третьем этапе игр приняли участие команды из районов области, где в игровой форме был проверен уровень образованности молодых людей, работающих в разных сферах, по всем направлениям деятельности человека.

"Еще со студенческих времен я активно участвовал в подобного рода интеллектуальных играх. Такие мероприятия оказывают огромное позитивное влияние на формирование образованной молодежи, позволяют с пользой провести досуг, проявить свои лучшие качества. В своей команде мы собрали лучших молодых учителей района. Выражаем благодарность организаторам игр за возможность общения с коллегами с других районов", – сказал член молодежной команды из Сырымского района Нурсултан Жанибек.

В ходе проведения интеллектуальной игры созданы все условия для формирования у участников способности к самостоятельному творческому мышлению, расширению и систематизации знаний, развития интуиции, эрудиции, развитию коммуникативных навыков. Победители интеллектуальной игры были награждены специальными дипломами и статуэтками.

Проект будет продолжаться в течение года. Лучшие команды выступят в полуфинале и финальном этапе игры.