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В Актобе руководителя СпецЦОНа уволили после прокурорской проверки

В Актобе руководителя СпецЦОНа уволили после прокурорской проверки Фото: pixabay
В Актобе прокуратура в специализированном ЦОНе установила завышение стоимости медицинского осмотра, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, ТОО из Сары-Агаша проводило медицинский осмотр, установив стоимость осмотра нарколога в размере 5 тыс. тенге и осмотра других специалистов в размере 8 тыс. тенге.

Товарищество не имело лицензии и санитарного заключения на оказание медицинских услуг, а стоимость осмотра нарколога не должна превышать тариф в размере 1015 тенге, (установлен Министерством здравоохранения). Прокуратура Актюбинской области

Руководитель СпецЦОНа освобожден от занимаемой должности. Договор на оказание медицинских услуг без разрешительных документов расторгнут.

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