Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог рассказала о правильном питании в течение дня

ланч Фото: pixabay
Чрезмерная активность на работе провоцирует человека есть еще больше. Диетологи отмечают, что во время рабочего дня важно питаться по режиму, а употребление большого количества белка поможет усмирить голод, сообщает Zakon.kz.

Как отметила врач-диетолог Дарья Русакова, нужно обязательно позавтракать утром, пишет "Вечерняя Москва".

Желательно питаться в одно и то же время, чтобы был обед. Если человек пропускает обед, будет переедание после работы. Потом такие люди не могут завтракать, потому что еще не переварили ужин, — объяснила врач. Врач-диетолог Дарья Русакова

Кисломолочные продукты без добавления сахара — хороший вариант перекуса. В первой половине дня на перекус могут быть фрукты, орехи или блюда из творога. Во второй половине дня можно съесть овощной салат с кусочком сыра или курицы, уточнила специалист.

Желательно отказаться от любых продуктов, содержащих добавленный сахар, уверена эксперт.

Необходимо избегать сладостей, кондитерских изделий и сладких напитков во время перекусов. Кофе и чай должны быть без сахара. Продукты, содержащие добавленный сахар и простые углеводы, будут провоцировать аппетит, клонить ко сну. Кусочек шоколада допускается в первой половине дня. Дарья Русакова

Чтобы избежать повышенного чувства голода, важно соблюдать одно важное правило.

Нужно регулярно употреблять белковые блюда в основные приемы пищи, они будут давать длительное чувство насыщения. На завтрак, обед и ужин обязательно должны быть блюда из яиц, творога, рыбы или мяса. Количество белка рассчитывается индивидуально в зависимости от пропорций и возраста человека. Чем он выше и тяжелее, тем больше калорий нужно, — рассказала эксперт.

Другой диетолог, Евгений Арзамасцев, отметил, что далеко не все бизнес-ланчи вписываются в идеальную формулу и могут навредить человеку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

В акимате посчитали стоимость модернизации системы здравоохранения Алматы

Врач назвал причины нарушения сна

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
курсы валют
Курсы валют на 12 сентября в обменниках Казахстана
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления