Александр Бублик высказался о финальных играх Кубка Дэвиса – 2022

C 13 по 18 сентября в Глазго (Шотландия) пройдет первый финальный этап командного Чемпионата мира по теннису – Кубка Дэвиса 2022 года – с участием сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Глазго собрались 16 лучших теннисных сборных мира, которые по итогам групповых игр отберут восемь сильнейших. Эта восьмерка в дальнейшем определит чемпиона в Гранд-финале. На шотландские корты в квартете D выйдут и казахстанские теннисисты, которых в бой поведет лидер команды — Александр Бублик. В соперники казахстанцам достались хозяева площадки — Великобритания, США и Нидерланды.

То, что мы попали в "группу смерти", наверное, громко сказано. В нашей группе опытные команды, но все 16 сборных, которые играют в финальной стадии, очень сильны. С одной стороны, хорошо, что мы попали в сильную группу, будем стараться играть более внимательно, ожидаем зрелищных матчей и будем настраиваться по-особому. Чем дальше ты проходишь в турнире, тем выше уровень тенниса, который нужно показывать. Александр Бублик

Первый матч сборная Казахстана проводит 13 сентября против голландцев, которые выставили сильнейший состав: Ботик ван де Зандсхулп, Таллон Грикспор, Тим ван Рейтховен, Весли Колхоф и Матве Мидделкоп. Начало игры в 21:00 по времени Нур-Султана.

В теннисе есть фавориты, и они чаще выигрывают, но Кубок Дэвиса – это особое соревнование, где рейтинг далеко не всегда играет главную роль. Мы всегда приезжаем в национальную команду с настроем победить. Будем защищать честь нашей страны и в ближайших поединках против Нидерландов, США и Великобритании выложимся на все 100%. Александр Бублик

Второй матч казахстанцы проведут 15 сентября против США, а 18 сентября сыграют с Великобританией.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин на эти встречи, кроме Бублика, выставил Михаила Кукушкина, Дмитрия Попко, Андрея Голубева и Александра Недовесова.

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