Перекрестки Алматы очистят от рекламных конструкций
Фото: Zakon.kz
Алматинских водителей больше не будет отвлекать реклама. Город до 2030 года очистят от рекламных конструкций возле пешеходных переходов и перекрестков, сообщает Zakon.kz.
В целях устранения причин отвлечения водителей от проезжей части все рекламные конструкции в квадрате улиц Аль-Фараби – Сейфуллина – Толе би – Достык будут перенесены с перекрестков и пешеходных переходов до 2026 года, – говорится в программе развития города Алматы.
Как отмечается в программе, до 2030 года от рекламных конструкций будут очищены все участки улиц возле пешеходных переходов и перекрестков.
Алматинскую фабрику "Рахат" перенесут в индустриальную зону города.
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