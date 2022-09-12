Перекрестки Алматы очистят от рекламных конструкций

Фото: Zakon.kz

Алматинских водителей больше не будет отвлекать реклама. Город до 2030 года очистят от рекламных конструкций возле пешеходных переходов и перекрестков, сообщает Zakon.kz.

В целях устранения причин отвлечения водителей от проезжей части все рекламные конструкции в квадрате улиц Аль-Фараби – Сейфуллина – Толе би – Достык будут перенесены с перекрестков и пешеходных переходов до 2026 года, – говорится в программе развития города Алматы. Как отмечается в программе, до 2030 года от рекламных конструкций будут очищены все участки улиц возле пешеходных переходов и перекрестков. Алматинскую фабрику "Рахат" перенесут в индустриальную зону города. Читайте также Алматинскую фабрику "Рахат" перенесут В акимате посчитали стоимость модернизации системы здравоохранения Алматы О развитии общественного транспорта Алматы рассказали в акимате

Следите за новостями zakon.kz в: