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Алматинскую фабрику "Рахат" перенесут

Алматинскую фабрику Рахат перенесут Фото: rakhat.kz
В Алматы фабрику "Рахат" перенесут в индустриальную зону города. В рамках проекта планируется выделение 20 га земли, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в программе развития города Алматы, это позволит привлечь порядка 100 млн долларов иностранных инвестиций.

В период до 2030 года, в зависимости от спроса со стороны инвесторов и темпов освоения земельных участков второго этапа развития индустриальной зоны Алматы будет рассмотрен вопрос последующего расширения ее территории, - говорится в программе развития города Алматы.

В Алматы до середины 2023 года появятся пять полицентров. Районы города будут развиваться со сбалансированной и эффективной плотностью населения с высокими стандартами жизни.

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