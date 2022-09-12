Алматинскую фабрику "Рахат" перенесут

В Алматы фабрику "Рахат" перенесут в индустриальную зону города. В рамках проекта планируется выделение 20 га земли, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в программе развития города Алматы, это позволит привлечь порядка 100 млн долларов иностранных инвестиций.

В период до 2030 года, в зависимости от спроса со стороны инвесторов и темпов освоения земельных участков второго этапа развития индустриальной зоны Алматы будет рассмотрен вопрос последующего расширения ее территории, - говорится в программе развития города Алматы.

В Алматы до середины 2023 года появятся пять полицентров. Районы города будут развиваться со сбалансированной и эффективной плотностью населения с высокими стандартами жизни.