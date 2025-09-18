"Столб с камерами" на перекрестке в Алматы: в ДП разъяснили нововведение
Необычная конструкция действительно выглядит как столб, со всех сторон испещренный камерами видеонаблюдения.
Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура
Как пояснили стражи правопорядка, органами внутренних дел активно внедряются цифровые решения в полицейскую деятельность.
"Это позволяет оперативнее реагировать на правонарушения, проводить профилактику, в том числе в сфере обеспечения дорожной безопасности. В рамках интеллектуального проекта, который внедрен в этом году, планируется установка камер на наиболее оживленных участках города".Департамент полиции Алматы
Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура
В чем преимущество "свежего" оборудования? Оно:
– позволяет одновременно контролировать до восьми полос движения;
– может вести видеонаблюдение с углом обзора 360°;
– считывает государственные регистрационные номера и распознает лица.
"Все это направлено на повышение дорожной и общественной безопасности, оперативное реагирование и создание более удобной и безопасной городской среды", – подытожили в Департаменте полиции Алматы.
Отметим, что на данный момент местная полиция усиливает контроль. Так, ранее ей были переданы современные автомобили и спецсредства, которые будут использоваться для повышения уровня безопасности и эффективности работы. Упоминаются и камеры: сегодня центр оперативного управления (ЦОУ) объединяет более 53 тыс. устройств, включая обладающие функцией распознавания лиц.
До конца года планируется подключить еще 8 тыс. камер к платформе Target.