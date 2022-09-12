В Алматы предложили снизить скоростной режим

В Алматы утвержден документ "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Согласно программе, с 2025 года будет создан скоростной каркас города с завершением к 2030 году, где максимальная скорость движения составит 60-80 км/ч на крупных магистральных улицах. На магистральных улицах городского значения с регулируемым движением, а также на улицах местного и районного значения скорость движения предлагается снизить до 30-50 км/ч (в настоящее время 40-60 км/ч).

Для справки: магистральные улицы городского значения – пр. Райымбека, ул. Саина, ул. Розыбакиева, пр. Абая;

крупные магистральные улицы – пр. аль-Фараби, пр. Рыскулова, Восточная объездная автомобильная дорога.

Цель создания скоростного каркаса города – снижение числа ДТП и повышение безопасности водителей и пешеходов.

Согласно документу, изменение скоростного режима и установку камер фиксации нарушений ПДД произведут на тех улицах, где не планируется ремонт или реализация проектов благоустройства, а разработка мер по снижению рисков ДТП будет проводиться там, где есть возможность улучшить безопасность дорожного движения в рамках ремонта или благоустройства.

В рамках работ по созданию скоростного каркаса расширится система видеомониторинга дорог за счет установки 3050 видеокамер к 2025 году, что позволит повысить охват выделенных полос видеомониторингом до 100%, – следует из программы.

Также сообщается, что в IV квартале 2022 года будет открыт офис Vision Zero Almaty. Это позволит прорабатывать решения по улучшению безопасности дорожного движения и ремонтным работам на улицах. К отделу будут прикреплены одна-две строительные бригады для своевременной реализации мер по улучшению безопасности дорожного движения.

В будущем офис Vision Zero Almaty войдет в состав созданного до 2030 года Центра организации дорожного движения (ЦОДД) для выработки предложений по улучшению связности улиц и отдельных объектов притяжения и проведения аудита безопасности дорожного движения новых проектов улиц, – следует из программы.

Замакима Алматы Аскар Амрин на сессии гормаслихата также сообщил, что будут внесены изменения в нормативы и стандарты для улучшения безопасности дорожного движения.

Для этого будет рекомендовано: отменить ограничения по применению островков безопасности в зависимости от количества полос движения; отменить ограничения по применению выделенных полос для общественного транспорта в зависимости от количества полос движения и другие, – перечислил замакима.

Он отметил, что будут возведены не менее 30 островков безопасности для пешеходов.

По итогам семи месяцев текущего года 27,8% от всех ДТП, 24,3% от всех раненых и 4,4% от всех погибших в ДТП в Казахстане приходится на Алматы.

По данным Аскара Амрина, в Алматы за восемь месяцев 2022 года совершено 2717 ДТП, в которых пострадали 3127 человек и погибли – 59.

Ранее в МВД РК сообщили, что в Казахстане с начала 2022 года в ДТП погибли около тысячи человек.