Около тысячи человек погибли в ДТП с начала года в Казахстане
В каникулярный период и сезон отпусков традиционно возрастает трафик транспортных средств в междугороднем и межрегиональном сообщении. И, как правило, возрастает риск совершения ДТП, в том числе с самыми трагичными последствиями. В связи с этим полицейскими будут усилены патрулирование, проверки автотранспортных средств, в том числе пассажирского транспорта. Заместитель председателя КАП МВД РК Жандос Мураталиев
По его словам, основной причиной ДТП является, в первую очередь, недисциплинированность водителей, из-за чего совершается выезд на встречную полосу движения, превышается допустимая скорость движения, нарушается маневрирование, а управление транспортом осуществляется зачастую в утомленном состоянии.
При этом присутствие ребенка в салоне автомобиля не всегда останавливает водителей от нарушений правил дорожного движения. Из-за неправильных действий и ошибок водителей, а также нарушений ими правил дорожного движения на дорогах страны за полугодие зарегистрировано более 6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли около тысячи человек, более 8 тыс. получили травмы.Жандос Мураталиев
Замглавы КАП уточнил, что только за минувшие сутки в стране зарегистрировано 47 ДТП, в которых погибли 13 человек и 55 получили различные травмы.
В пример Мураталиев привел несколько смертельных ДТП, произошедших в регионах страны.
16 июля около 03:00 на трассе в Карагандинской области утомленный водитель передал управление микроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter своему несовершеннолетнему родственнику, который, выехав на встречную полосу движения, совершил лобовое столкновение с автомашиной MAN. В результате несовершеннолетний водитель микроавтобуса и семь его пассажиров погибли, девять его пассажиров доставлены в больницу.
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Другой трагический случай произошел 18 июля около 02:30 в Западно-Казахстанской области. Водитель автомашины марки Nissan Maxima при обгоне, выехав на встречную полосу движения, допустил столкновение с автомашиной марки «Лада 11183». В результате дорожного происшествия погибли восемь человек, из них двое детей 10 и 13 лет.
Обращаясь к казахстанцам, в ведомстве рекомендовали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно на трассах междугороднего и межрегионального сообщения, знать эксплуатационные возможности автомобиля, правильно оценивать дорожную обстановку, не передавать руль управления несовершеннолетним и тем более лицам без опыта вождения.