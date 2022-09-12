Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские авиакомпании восьмой раз оштрафованы за лето

авиация Фото: Zakon.kz
16 июля рейс КС-853 авиакомпании Air Astana по направлению Алматы – Нур-Султан был задержан на 27 часов 21 минуту по причине ожидания резервного летного экипажа, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Комитете гражданской авиации, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице. Авиаперевозчик был оштрафован на 1 тыс. МРП (3 млн 063 тыс. тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса.

Тем самым, с июля текущего года в отношении авиакомпании Air Astana (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) всего было наложено семь штрафов на общую сумму 7 тыс. МРП (21 млн 441 тыс. тенге), – говорится в сообщении.

Итого, за указанный период казахстанские авиакомпании восемь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 8 тыс. МРП (24 млн 504 тыс. тенге).

Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании были семь раз за лето оштрафованы за задержку рейсов.

Читайте также

Туман, гроза и заморозки ожидаются в Казахстане во вторник

46 случаев столкновения самолетов с птицами зафиксировано в Казахстане

В Алматы предложили снизить скоростной режим

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Алтын-Орда трансформация Алматы рынок
Крупнейший рынок "Алтын Орда" в Алматы трансформируют
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления