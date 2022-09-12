Казахстанские авиакомпании восьмой раз оштрафованы за лето

16 июля рейс КС-853 авиакомпании Air Astana по направлению Алматы – Нур-Султан был задержан на 27 часов 21 минуту по причине ожидания резервного летного экипажа, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Комитете гражданской авиации, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице. Авиаперевозчик был оштрафован на 1 тыс. МРП (3 млн 063 тыс. тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса.

Тем самым, с июля текущего года в отношении авиакомпании Air Astana (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) всего было наложено семь штрафов на общую сумму 7 тыс. МРП (21 млн 441 тыс. тенге), – говорится в сообщении.

Итого, за указанный период казахстанские авиакомпании восемь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 8 тыс. МРП (24 млн 504 тыс. тенге).

Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании были семь раз за лето оштрафованы за задержку рейсов.