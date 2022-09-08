Казахстанские авиакомпании 7 раз за лето оштрафовали за задержку рейсов

В Комитете гражданской авиации заявили, что казахстанские авиакомпании семь раз за лето были оштрафованы на сумму 7 тыс. МРП (21 441 000 тенге) за задержку рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета гражданской авиации, за третью декаду августа в отношении авиакомпании Air Astana (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов было наложено два дополнительных штрафа размером 2 000 МРП (6 126 000 тенге).

C июля в отношении авиакомпании Air Astana всего было наложено шесть штрафов на общую сумму 6 000 МРП (18 378 000 тенге). Комитет гражданской авиации

Как отметили в ведомстве, авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1 000 МРП (3 063 000 тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса.

5 августа председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев заявил, что комитет принимает необходимые меры для привлечения авиаперевозчиков к административной ответственности.