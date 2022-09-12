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Хоккеист умер на льду во время матча в России

хоккеист Фото: ВКонтакте/Федерация хоккея города Нижнего Новгорода
48‑летний Константин Моруга участвовал в матче любительской хоккейной лиги в Нижегородской области, сообщает Zakon.kz.
Во время хоккейного матча произошла страшная трагедия. В результате остановки сердца на льду скончался игрок ХК "Гармония" Константин Моруга. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя, — сообщили в федерации.

Трагедия произошла в воскресенье в ФОКе "Волжский берег" в городе Кстово. Защитник упал без сознания на 13‑й минуте игры. Медики проводили массаж сердца, но спасти спортсмена не удалось.

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