Хоккеист умер на льду во время матча в России

48‑летний Константин Моруга участвовал в матче любительской хоккейной лиги в Нижегородской области, сообщает Zakon.kz.

Во время хоккейного матча произошла страшная трагедия. В результате остановки сердца на льду скончался игрок ХК "Гармония" Константин Моруга. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя, — сообщили в федерации.

Трагедия произошла в воскресенье в ФОКе "Волжский берег" в городе Кстово. Защитник упал без сознания на 13‑й минуте игры. Медики проводили массаж сердца, но спасти спортсмена не удалось.