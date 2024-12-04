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В США умер молодой хоккеист во время благотворительного матча

Хоккей Умер Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 10:38 Фото: pixabay
17-летний Коннор Касин скончался во время благотворительного хоккейного матча в Нью-Йорке. Эта встреча была посвящена памяти 19-летней студентки, которая погибла в автокатастрофе год назад, сообщает Zakon.kz.

Как передает CBS News, молодой спортсмен потерял сознание во время перерыва. Коннора срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Причина смерти 17-летнего хоккеиста пока не ясна, ведется расследование.

Хоккей Смерть Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 10:38

Фото: pixabay

Благотворительный матч был посвящен памяти 19-летней студентки Сабрины Наваретта, которая погибла в ДТП в 2023 году.

Между тем тренерский штаб американского хоккейного клуба "Вашингтон" во главе с ее рулевым Спенсером Карбери назван лучшим в НХЛ за ноябрь по версии Ассоциации тренеров лиги. "Кэпиталз" выиграл 10 из 15 игр в прошедшем месяце.

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