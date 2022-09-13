Армения обратится к России и ОДКБ за помощью

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях, сообщает Zakon.kz.

Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило правительство республики по итогам экстренного заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, информируют "Известия".

Кроме того, Ереван обратится в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ранее армянский премьер провел два телефонных разговора: с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Он выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией. Также Пашинян указал на важность адекватной реакции международного сообщества.