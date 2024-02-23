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Армения заморозила свое участие в ОДКБ

Армения заморозила своё участие в ОДКБ Фото: скриншот с видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ, сообщает Zakon.kz

В интервью телеканалу France24 Никол Пашинян отметил, что не был выполнен Договор о коллективной безопасности в отношении Армении.

"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Пашинян в интервью.

Кроме того, Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном "немыслим".

Ранее в конце января этого года Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении.


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