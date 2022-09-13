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Карагандинцы выступили против строительства медицинской клиники

Стройка медцентра в Караганде Фото: pixabay
Обращение жители трех пятиэтажных домов сделали от безысходности. Люди рассказали, что свой двор, подъезд к нему, комфорт, безопасность и тишину они отстаивают уже больше 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Карагандинцы выступили против возведения медицинской клиники в центре города. Жильцы опасаются, что стены и фундамент старых многоэтажек просто не переживут стройки по соседству, передает телеканал "Астана".

Возмущены люди и захватом детской площадки. Через социальные сети они обратились с просьбой защитить их единственное жилье.

Всякий раз лакомый кусочек земли в самом центре Караганды не дает покоя бизнесменам.

В разные годы тут пытались построить жилой дом, подземную парковку, теперь частное медучреждение.

Тут хотят построить клинику. Это здание четырехэтажное, здоровенное. Мы опасаемся, что коммуникации дома могут пострадать. Вот даже визуально взгляните, если сюда поставят здание, все станет узким. Житель Анатолий Криворотько

Другая жительница, Евгения Надеждина, сообщила, что их дома 1963 года постройки. Всю тряску во время стройки здания не выдержат.

Карагандинцы обратились во все местные исполнительные и надзорные органы. Накануне в отделе архитектуры сообщили, что приступили к поискам нового участка земли для строительства частной клиники.

Мы послушали местное сообщество и пришли к тому, что, да, он вложил немалые деньги, но мы поищем другие варианты, он передислоцируется в другое место, где ему никто не будет мешать. Будем в правовом порядке изымать. И взамен предоставлять земельный участок. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Караганды Куат Бектемисов

Чиновники пока не определились, как можно в будущем использовать этот участок. Но не исключают, что его просто благоустроят.

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