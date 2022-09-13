В Алматинской области открыли восьмую ветряную электростанцию

В Енбекшиказахском районе Алматинской области реализован совместный казахстанско-китайский проект ВЭС мощностью 60 МВт.

По данным областного акимата, проект реализован казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China и является успешным примером международного сотрудничества в области энергетики.

Стоимость проекта – 37,4 млрд тенге. Новая станция включает в себя 24 ветроэнергетические установки, каждая номинальной мощностью 2,5 МВт. Кроме этого, установлена подстанция к ней, сопутствующая инфраструктура, а также подведены воздушные линии электропередачи.

Станция построена с использованием оборудования компании GoldWind – одного из ведущих мировых производителей ветряных турбин.

На торжественной церемонии открытия станции в режиме ВКС приняли участие министр энергетики РК Болат Акчулаков и председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В своей поздравительной речи аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул потенциал региона в развитии возобновляемой энергетики.

По его словам, реализация проекта позволит обеспечить население бесперебойным электроснабжением, будет способствовать экономическому развитию региона, а также внесет вклад в достижение минимизации вредного воздействия на окружающую среду через снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Во исполнение поручения Касым-Жомарта Токаева об увеличении доли возобновляемых и альтернативных источников энергии в электрогенерации до 15% к 2030 году в Алматинской области проводится целенаправленная работа. У нас в регионе на сегодня имеются 19 объектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 212,95 МВт, из них семь – ветровые электрические станции. Сегодня мы запускаем восьмую по счету ветроэлектростанцию. Данный объект, расположенный в Шелекском коридоре, вырабатывает мощность 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт. Марат Султангазиев

Новая ВЭС будет вырабатывать 225,7 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей. Строительство и запуск электростанции позволят снизить выбросы парниковых газов до 206 тыс. тонн, а также заместить порядка 89 тыс. тонн условного топлива в год.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Кроме этого, в рамках мероприятий по вводу в эксплуатацию ВЭС состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Power Construction Corporation of China Ltd. Документ предусматривает реализацию второй фазы проекта с расширением станции и увеличением ее мощности до 300 МВт.

Руководитель фонда "Самрук-Казына" выразил благодарность всем участникам реализации проекта. Обращаясь к китайским партнерам, он отметил, что за годы независимости нашим странам удалось достичь хорошего уровня стратегического партнерства и союзничества, основанного на прочном фундаменте дружбы народов и взаимном доверии.

На стадии строительства нового энергообъекта трудоустроено порядка 300 человек. Для дальнейшей эксплуатации станции подготовлено и трудоустроено 14 специалистов из числа местных жителей.

Стоит отметить, в целом, в области до 2025 года планируется реализация еще 12 проектов общей мощностью 77,15 МВт, стоимостью 145,9 млрд тенге и с созданием 120 рабочих мест.

Реализация данных проектов к 2025 году позволит увеличить долю производства энергии возобновляемыми источниками в структуре собственного производства до 21%.