#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Общество

В Мангистауской области возводят солнечную электростанцию

Поле, cолнечная электростанция, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 04:29 Фото: pixabay
Для развития возобновляемых источников энергии в Мангистауской области идет строительство солнечной электростанции мощностью 20 МВт, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, о проекте, реализация которого уже началась в селе Шетпе, сообщил акимат Бейнеуского района. Строительную площадку посетил его аким Галымжан Ниязов. Он встретился с представителями подрядчиками и обсудил с ними ход реализации проекта, график строительства и будущие функции станции.

На реализацию этого проекта будет направлено 5,678 млрд тенге. Строительные работы только начались и будут завершены в июне.

На этот период планируется трудоустроить 100 местных жителей и 10 человек на постоянной основе.

Ранее строительный холдинг BI Group выступил с заявлением.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Строительный холдинг BI Group выступил с заявлением
Общество
17:49, 28 февраля 2025
Строительный холдинг BI Group выступил с заявлением
Заявление группы компаний BAZIS
Общество
17:14, 28 февраля 2025
Заявление группы компаний BAZIS
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Общество
16:43, 28 февраля 2025
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: