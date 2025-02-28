В Мангистауской области возводят солнечную электростанцию

Для развития возобновляемых источников энергии в Мангистауской области идет строительство солнечной электростанции мощностью 20 МВт, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, о проекте, реализация которого уже началась в селе Шетпе, сообщил акимат Бейнеуского района. Строительную площадку посетил его аким Галымжан Ниязов. Он встретился с представителями подрядчиками и обсудил с ними ход реализации проекта, график строительства и будущие функции станции.

На реализацию этого проекта будет направлено 5,678 млрд тенге. Строительные работы только начались и будут завершены в июне.

На этот период планируется трудоустроить 100 местных жителей и 10 человек на постоянной основе.

Ранее строительный холдинг BI Group выступил с заявлением.