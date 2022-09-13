Какие праздничные мероприятия пройдут в Алматы в День города

В честь дня рождения города в Алматы пройдут праздничные мероприятия с 16 по 18 сентября. Жителей и гостей ждут концерты, ярмарки, фестивали и многое другое, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе акимата Алматы, праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких локациях: Парк Первого Президента, Площадь Абая, ул. Панфилова и Жибек жолы, площадь перед КазНАТОБ им. Абая, Площадь "Астана" и ледовый дворец "Алматы Арена".

16 сентября

В 15:00 в театре традиционного искусства "Алатау" пройдет республиканский айтыс акынов.

В 16:00 на "Медеу" состоится международный стрит-арт-фестиваль Medeu Party.

17 сентября

В 17:00 на Площади "Астана" пройдет фестиваль современной казахстанской музыки Gakku дауысы.

Во всех районах города будут проходить праздничные концерты (Алатауский район – территория перед ТТИ "Алатау"; Алмалинский район – Парк им. М. Ганди; Ауэзовский район – территория Family park; Бостандыкский район – Mega Almaty; Жетысуский район – пешеходная зона мкр. Кулагер; Медеуский район – Центральный парк культуры и отдыха; Наурызбайский район – перед зданием акимата по ул. Шугыла, д. 347; Турксибский район – Парк им. С. Сейфуллина).

17 и 18 сентября

С 11:00 на Площади Абая у КазНТОБ (пересечение ул. Жибек жолы и Панфилова) пройдет фестиваль, посвященный культурно-историческим эпохам города, начиная с 1940-х годов и до современных дней "Сүйемін сені, Алматы".

18 сентября

В 11:00 в Парке Первого Президента состоится основное праздничное мероприятие "Aлма fest", в рамках которого пройдет ярмарка яблок, концертная программа и многочисленные активности.

В 18:00 в ледовом комплексе Almaty Arena пройдет концерт Salem Almaty.

В 19:00 на Площади "Астана" состоится концерт Zhuldyzdy Live.