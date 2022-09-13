Какие праздничные мероприятия пройдут в Алматы в День города
Как уточнили в пресс-службе акимата Алматы, праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких локациях: Парк Первого Президента, Площадь Абая, ул. Панфилова и Жибек жолы, площадь перед КазНАТОБ им. Абая, Площадь "Астана" и ледовый дворец "Алматы Арена".
16 сентября
В 15:00 в театре традиционного искусства "Алатау" пройдет республиканский айтыс акынов.
В 16:00 на "Медеу" состоится международный стрит-арт-фестиваль Medeu Party.
17 сентября
В 17:00 на Площади "Астана" пройдет фестиваль современной казахстанской музыки Gakku дауысы.
Во всех районах города будут проходить праздничные концерты (Алатауский район – территория перед ТТИ "Алатау"; Алмалинский район – Парк им. М. Ганди; Ауэзовский район – территория Family park; Бостандыкский район – Mega Almaty; Жетысуский район – пешеходная зона мкр. Кулагер; Медеуский район – Центральный парк культуры и отдыха; Наурызбайский район – перед зданием акимата по ул. Шугыла, д. 347; Турксибский район – Парк им. С. Сейфуллина).
17 и 18 сентября
С 11:00 на Площади Абая у КазНТОБ (пересечение ул. Жибек жолы и Панфилова) пройдет фестиваль, посвященный культурно-историческим эпохам города, начиная с 1940-х годов и до современных дней "Сүйемін сені, Алматы".
18 сентября
В 11:00 в Парке Первого Президента состоится основное праздничное мероприятие "Aлма fest", в рамках которого пройдет ярмарка яблок, концертная программа и многочисленные активности.
В 18:00 в ледовом комплексе Almaty Arena пройдет концерт Salem Almaty.
В 19:00 на Площади "Астана" состоится концерт Zhuldyzdy Live.
День города Алматы традиционно проходит каждое третье воскресенье сентября. В 2022 году праздник выпадает на 18-е число.