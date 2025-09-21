#АЭС в Казахстане
События

Аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил алматинцев с Днем города

Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 11:19 Фото: акимат Алматы
Жители мегаполиса традиционно отмечают День города в третье воскресенье сентября. В разных частях Алматы проходят праздничные мероприятия — концерты, выставки, флешмобы, фестивали и многое другое, сообщает Zakon.kz.

Торжества начались с концерта на площади Астана, где аким города Дархан Сатыбалды обратился к алматинцам и гостям мегаполиса с поздравлением.

Фото: акимат Алматы

"От всей души поздравляю вас с Днем города! Алматы — колыбель Независимости страны, город, с которого началась новая эпоха в истории Казахстана. Главной ценностью Алматы являются его жители. Своим трудом, инициативностью и участием вы делаете наш город ярким, динамично развивающимся мегаполисом. Мы прилагаем все усилия, чтобы Алматы продолжал развиваться как современный, комфортный и благополучный город. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами ряд важных задач, и особое внимание в нашей работе уделяется вопросам экологии, безопасности и качеству городской среды", — сказал аким Алматы.

Фото: акимат Алматы

Он подчеркнул, что для решения поставленных задач в городе определены пять ключевых направлений развития — от модернизации транспорта и улучшения экологии до поддержки бизнеса, обновления социальной инфраструктуры и укрепления диалога с горожанами.

Фото: акимат Алматы

"Последовательная реализация этих приоритетов позволит сделать Алматы по-настоящему зеленым, безопасным и удобным для жизни мегаполисом", — отметил Дархан Сатыбалды.

После официальной части аким города посетил фестиваль Alma Fest-2025 в парке Первого Президента. Фермеры привезли на яблочную ярмарку около 100 тонн плодов, и каждый гость мог попробовать любимые сорта. По традиции территория парка превратилась в масштабный праздник урожая и национальных традиций. Для гостей работали ярмарка яблок, этнозона, рынок изделий ручной работы, гастрономические площадки, фестиваль мороженого, а также кинотеатр под открытым небом.

Фото: акимат Алматы

В целом в рамках празднования Дня города в Алматы подготовлена насыщенная программа. Во всех районах проходят экоакции, ярмарки, флешмобы, литературные вечера в библиотеках и тематические выставки в музеях. Кроме того, состоялись открытия социально значимых объектов, спортивные соревнования и другие культурные и общественные мероприятия.

Айсулу Омарова
