В растрате 12,5 млн тенге подозревают менеджера ломбарда в Усть-Каменогорске
Фото: unsplash
Крупная растрата денежных средств совершена в одном из ломбардов Усть-Каменогорска. Об этом в полицию заявил директор заведения, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в областном департаменте полиции, директор ТОО заявил, что менеджер присвоила из кассы более 12,5 млн тенге, используя вымышленные, не соответствующие залоговые билеты.
Сотрудники криминальной полиции выявили и задержали подозреваемую. 37-летняя женщина не стала отрицать свою вину. По ее словам, таким способом она хотела улучшить свое материальное положение.
В отношении злоумышленницы начато досудебное расследование по ст. 189, ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".Пресс служба ДП ВКО
2 июня сообщалось, что в Усть-Каменогорске супервайзер присвоила 1,2 млн тенге.
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