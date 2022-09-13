В растрате 12,5 млн тенге подозревают менеджера ломбарда в Усть-Каменогорске

Крупная растрата денежных средств совершена в одном из ломбардов Усть-Каменогорска. Об этом в полицию заявил директор заведения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областном департаменте полиции, директор ТОО заявил, что менеджер присвоила из кассы более 12,5 млн тенге, используя вымышленные, не соответствующие залоговые билеты.

Сотрудники криминальной полиции выявили и задержали подозреваемую. 37-летняя женщина не стала отрицать свою вину. По ее словам, таким способом она хотела улучшить свое материальное положение.

В отношении злоумышленницы начато досудебное расследование по ст. 189, ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Пресс служба ДП ВКО

2 июня сообщалось, что в Усть-Каменогорске супервайзер присвоила 1,2 млн тенге.