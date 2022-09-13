Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В растрате 12,5 млн тенге подозревают менеджера ломбарда в Усть-Каменогорске

12,5 млн тенге присвоила менеджер ломбарда в Усть-Каменогорске Фото: unsplash
Крупная растрата денежных средств совершена в одном из ломбардов Усть-Каменогорска. Об этом в полицию заявил директор заведения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областном департаменте полиции, директор ТОО заявил, что менеджер присвоила из кассы более 12,5 млн тенге, используя вымышленные, не соответствующие залоговые билеты.

Сотрудники криминальной полиции выявили и задержали подозреваемую. 37-летняя женщина не стала отрицать свою вину. По ее словам, таким способом она хотела улучшить свое материальное положение.

В отношении злоумышленницы начато досудебное расследование по ст. 189, ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".Пресс служба ДП ВКО

2 июня сообщалось, что в Усть-Каменогорске супервайзер присвоила 1,2 млн тенге.

Читайте также

В Кокшетау многодетный отец продавал гашиш

В Алматы нашли без вести пропавшую гражданку Нигерии

В Талгаре школьница пыталась спрыгнуть с моста

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления