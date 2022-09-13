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Министр науки отказался ответить на вопрос о месте учебы его детей

Саясат Нурбек, обучение, Казахстан Фото: primeminister.kz
После назначения Саясата Нурбека министром науки и высшего образования РК выяснилось, что его дети учатся на Кипре. Еще 15 июня он пообещал, что его дети вернутся в Казахстан и будут ходить в обычную школу, а также обещал детальный фотоотчет, передает корреспондент Zakon.kz.

13 сентября в кулуарах правительства глава Миннауки и высшего образования не смог ответить на вопросы журналистов о том, привез ли он детей в Казахстан и в какую школу они пошли.

Вопрос этот касается моей личной жизни и, к сожалению, травмировал моих детей. Поэтому у меня огромная просьба, давайте этот вопрос будет касаться лично меня.Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

11 июня министром науки и высшего образования Казахстана был назначен Саясат Нурбек.

15 июня после заседания правительства журналисты поинтересовались, почему дети Саясата Нурбека учатся не в Казахстане, а на Кипре. Отвечая на этот вопрос, министр науки и высшего образования заверил, что его дети вернутся обратно в Казахстан 26 июня, будут учиться в обычной школе. Глава Миннауки даже пообещал детальный фотоотчет.

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