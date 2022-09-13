В аэропортах Казахстана усилили меры безопасности

Фото: Zakon.kz

С 12 по 30 сентября 2022 года по распоряжению Авиационной администрации Казахстана усилены меры безопасности в аэропортах страны, сообщает Zakon.kz.

Крупнейшая авиакомпания Казахстана обратилась к пассажирам с заявлением. Air Astana просит пассажиров прибывать в аэропорты Казахстана заблаговременно для прохождения процедур досмотра и регистрации. Это обусловлено введением усиленных мер безопасности в казахстанских аэропортах с 12 по 30 сентября. Пресс-служба Air Astana Ранее в Комитете гражданской авиации рассказали о том, что казахстанские авиакомпании восьмой раз оштрафованы за лето. Их привлекли к административной ответственности на сумму 8 тыс. МРП (24 млн 504 тыс. тенге). Читайте также Папа Римский вылетел в Казахстан Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС почти на 4% Сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан

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