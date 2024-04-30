В аэропортах Казахстана усилят меры безопасности
В сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации за 30 апреля сказано, что первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.
"Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценки состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации".Пресс-служба КГА РК
Также говорится, что подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.
"В этой связи вылетающим пассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации", – уточнили в комитете.
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