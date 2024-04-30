В аэропортах Казахстана усилят меры безопасности

С 1 мая 2024 года во всех аэропортах Казахстана вводят дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации за 30 апреля сказано, что первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

"Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценки состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации". Пресс-служба КГА РК

Также говорится, что подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.

"В этой связи вылетающим пассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации", – уточнили в комитете.

Ранее в Комитете национальной безопасности заявили, что в Казахстане изменится режим работы пунктов пропуска на границе 1, 7 и 9 мая. Подробнее читайте тут.