Токаев встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ, сообщает Zakon.kz.

Собеседники, как сказано на сайте Акорды, обсудили вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога.

Глава государства поблагодарил патриарха за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его личную неизменную поддержку в продвижении высоких целей и задач этого важного форума, – сказано в сообщении.

Также отмечено, что патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан.

Это третье по счету участие патриарха в съезде. Он акцентировал внимание на важности принятия со стороны мировых лидеров решительных действий, направленных на продвижение ценностей мира, согласия и взаимоуважения. Высокий гость также высказал надежду, что итоги съезда позволят выработать четкие ориентиры для дальнейшего укрепления мира, – говорится в заключении.

Ранее стало известно, что Токаев принял Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса.