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Папа Римский вылетел в Казахстан

Ватикан Фото: Twitter/VaticanNews
Во вторник утром, 13 сентября, Папа Римский Франциск отправился в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино, сообщает Zakon.kz.

Перед вылетом Папа Римский поприветствовал журналистов, сопровождающих его на борту самолета.

самолет

Фото: Instagram/VaticanNews

Франциск прибудет в международный аэропорт Нур-Султана в 17:45. Папа Римский проведет официальную приветственную церемонию. Паломничество приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

14 сентября состоится Святая месса с участием Папы Римского Франциска в столице. Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран. Об этом на брифинге в ведомстве заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO.

Для тех, кто хотел бы посмотреть мессу, но не сможет находиться на месте, будет организована прямая трансляция.

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