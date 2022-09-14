Осторожно, контрафакт: как не навредить себе, покупая подделки

Контрафактный товар – это проблема всех стран мира, включая Казахстан. Объем оборота контрафакта на четверть превышает мировой оборот наркотиков и составляет около 500 млрд долларов в год.

По исследованию Frontier Economics Ltd., прогноз на 2022 год – 991 млрд долларов. В Казахстане на фоне роста цен на товары проблема контрафакта только обострилась. В соцсетях активно распространяется видео жителя Алматы, на котором он беспрепятственно покупает контрафактные сигареты. За комментарием Zakon.kz обратилcя к руководителю инициативы Report Kontrafakt Дмитрию Болотову.

– Дмитрий Юрьевич, как вы можете прокомментировать наличие в продаже контрафактной продукции?

– Контрафакт востребован из-за низкой цены, но она обуславливается низким качеством. В будущем такая экономия может обернуться потерями для здоровья, ведь любая подделка несет в себе потенциальную опасность. Понятное дело, что сигареты сами по себе опасны для здоровья. Но их переход на контрафактные сигареты из-за высокого акциза увеличит риски в разы, т.к. следить за тем, что в них кладут, уже никто не будет.

Во многих странах придерживаются концепции снижения вреда, смысл которой в том, чтобы предложить людям менее вредные альтернативы. Именно такие альтернативы должны быть доступны по цене курильщикам, когда цены на сигареты растут, а вовсе не потенциально опасная контрафактная продукция.

– В чем основная причина контрафакта?

– Из-за поднятия акциза многим не по карману официальная продукция, а бросить курить готовы не все. Чтобы компенсировать высокую стоимость, люди переходят на безакцизные сигареты. У контрабандного товара не соблюдается минимальная розничная цена, которая составляет 590 тенге. В ряде стран мира, чтобы поддержать менее вредные бездымные изделия, используют дифференцированный акциз по принципу – то, что менее вредно, должно быть более доступно. К примеру, в Японии или Великобритании поддержка альтернатив, в том числе налоговая, служит в интересах стратегии снижения вреда и идет на пользу общественному здравоохранению.

– Откуда к нам в основном поступает контрафакт и кем он произведен?

– Большая часть контрафакта идет из Китая – одежда, обувь, аксессуары, поддельные автозапчасти. Пищевые продукты идут из Узбекистана, подделывают конфеты, печенье, леденцы, газированные напитки, товары делают в кустарных условиях, часто на заднем дворе своего дома.

Огромное количество безакцизных сигарет производится в Восточной Европе и ОАЭ. Транспортируют их к нам через страны Центральной Азии и Россию. Советую потребителям – покупайте товары у официальных дистрибьютеров или в проверенных магазинах. Если бутылка алкоголя стоит везде 15 тысяч тенге, то не стоит ее брать за 5 тысяч, даже если она очень похожа на оригинал.

– Почему контрафактная продукция стоит дешевле?

– Кустари будут экономить на всем: оборудовании, рабочей силе, материалах. Они делают все, чтобы продукт на выходе выглядел сносно, чтобы человек купил его осознанно, либо не отличив от оригинала. Если бы покупатель видел, в каких условиях производится контрафакт, желание его купить в разы уменьшилось.

– С такой продукции не платятся налоги в казну и государство остается в огромном минусе?

– Конечно, весь смысл контрафакта – продать товар быстро за счет низкой цены, максимально сэкономив. Они не пройдут все нормы качества, безопасности и соответствия продукции, не говоря уже о нарушениях в области прав интеллектуальной собственности.

Дмитрий Болотов, фото: из личного архива Д. Болотова

– Какие наблюдаются темпы роста контрафакта в последнее время?

– Контрафакт в стране присутствует, особенно с учетом моратория на проверки малого бизнеса. Однако производители брендов стараются контролировать ситуацию и пресекать появление контрафакта, нередко и с нашей помощью. В проекте Report Kontrafakt любой желающий может сообщить о контрафактной продукции, заполнив специальную форму.

С учетом ситуации в мире становится очень сложно делать какие-то прогнозы даже на ближайшее время. К примеру, уход крупных брендов из России может спровоцировать всплеск контрафакта в регионе. Понятно одно – угроза контрафакта всегда будет стоять остро, пока на него есть осознанный спрос среди потребителей.