Как контрабанда сигарет бьет по карману государства

В Казахстане ежегодно увеличивается объем продажи контрафактных сигарет и других табачных изделий. Как эта нелегальная продукция попадает в страну, какие убытки несет государство и как вести борьбу с контрафактом, в материале Zakon.kz.

Сейчас в Казахстане табачные изделия выпускает несколько компаний. Они ежегодно пополняют бюджет страны через налоговые выплаты на сумму более 100 млрд тенге. При этом стоит отметить, что поступления могли бы быть гораздо больше, если бы не серый рынок, который сейчас крайне сложно контролировать.

Из-за контрабанды сигарет республиканский бюджет теряет десятки миллиардов тенге. Только в 2023 году убытки от контрафактного табака составили примерно 33 млрд тенге. Экономисты прогнозирует, что в этом году цифра вырастет еще на 10 млрд тенге.

Правоохранители отметили, что сейчас серый рынок табака активнее всего развит в регионах. Его объемы постоянно растут в таких городах, как Семей, Костанай, Актау и Атырау. Постепенно увеличиваются теневые продажи и в трех крупных городах: Алматы, Астане и Шымкенте. И этому есть объяснение, сигареты без акцизных марок и из-под полы в разы дешевле, чем те, которые продают в магазинах.

Стоит отметить, что за продажу контрафакта грозит штраф от 50 до 150 МРП с конфискацией подакцизных товаров.



Однако подобные штрафы и даже конфискация товара сейчас не пугают продавцов. Эксперты уверены, что следующая проданная партия с лихвой покроет все ранее понесенные убытки продавцов.

"Контрабандные товары всегда были и будут на территории всех стран, особенно алкогольные и никотиносодержащие продукты. Преступники получают огромный доход с безакцизных продуктов. Если мне не изменяет память, по прибыльности контрабанда табачных изделий занимает третье место после наркотрафика и проституции. Поэтому данный теневой бизнес всегда будет процветать", – сказал экономист Арман Бейсембаев.

Как контрафакт попадает в Казахстан



Сейчас самый большой поток нелегальной табачной продукции попадает в Казахстан из ОАЭ. Там в местности Джебель-Али находится одна из крупнейших экономических зон в мире, где разрешено 100%-ное иностранное владение компаниями. На территории этой экономической зоны работает 27 фабрик, которые вполне легально производят сигареты. Они выпускаются под разными брендами, но ни один из этих товарных знаков не оплачивает акциз.



Уже из Джебель-Али табачные изделия направляются в Актау, попав в казахстанский порт, они "становятся" любым другим товаром, который не требует акциза. Так, к примеру, в 2019 году таможенники выявили крупную партию контрабандных сигарет стоимостью в 1,2 млрд тенге. Шесть 45-футовых контейнеров с сигаретами прибыли в морской порт под видом кафеля для пола.

Часто контрабандисты используют еще и транзитный способ. К примеру, по документам сигареты должны из Таджикистана попасть в Россию через территорию Казахстана. При этом мелкие партии пересекают границу республики на разных пунктах пропуска, но зачастую до пункта назначения вся партия так и не доходит и буквально растворяется на казахстанском рынке.

Еще один путь нелегальной поставки сигарет в Казахстан пролегает через кыргызстанский Duty Free. Сигареты завозят в Кыргызстан якобы для продажи в зоне беспошлинной торговли. С помощью различных таможенных режимов полученный товар можно хранить на складах до трех лет, а потом спокойно вывезти и отправить в нашу страну.

Как борются с контрабандой

Несмотря на то, что в борьбе с контрабандой в Казахстане задействовано достаточно сил, до конца искоренить ее все равно не удается.

"Основная причина, почему на казахстанский рынок хлынули контрабандные сигареты – это коррупция. В казахстанской таможне множество коррупционных дырок. Плюс ко всему, контрабандисты не боятся прогореть и понести убытки. Дело в том, что правоохранительные органы не могут отследить все маршруты следования нелегальных грузов. Преступники обычно ввозят на территорию Казахстана одновременно несколько грузов с разных сторон. К примеру, в страну зашло 10 фур с нелегальной табачкой. Если полицейские или таможенники смогут задержать даже девять контейнеров с запрещенным товаром, то один оставшийся полностью окупит потерянные машины в 10-тысячном размере", – пояснил экономист Арман Бейсембаев.

Самым первым помощником государства в борьбе с контрабандой являются сами граждане страны. Правоохранительные органы и службы экономической безопасности постоянно призывают казахстанцев не приобретать контрафактные товары, в том числе и табачные изделия.

Стоит отметить, что с 1 января 2024 года стоимость официальной пачки сигарет на рынке начинается от 770 тенге. То есть, сигареты среднего качества сейчас продают примерно по 900-1000 тенге. При этом идентичные контрабандные сигареты отпускают по цене 300-400 тенге за пачку. И от этой продажи в бюджет страны не попало ни тиына, в плюсе остались только контрабандисты.

Сейчас в стране разработали специальное приложение Naqty onim, инициатива пришла от Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров в РК. С помощью этой программы потребитель может отсканировать уникальный код на товаре и проверить его подлинность. Если код не считывается или его вовсе нет, то там же в приложении можно подать жалобу на продажу нелегальной продукции. Разработка работает очень просто.

Как рассказали разработчики программы: приложение сканирует код Data Matrix на товаре, после чего потребитель может видеть основную информацию о продукции, а именно сведения о производителе, состав, серийный номер, срок годности и другую важную информацию.

Если, отсканировав код маркировки, покупатель обнаружит, что срок годности не совпадает, он может написать о выявленном нарушении в государственный орган прямо в самом приложении. Таким образом приложение помогает сформировать осознанное потребление у покупателей. Мобильное приложение Naqty Onim доступно для скачивания в AppStore и PlayMarket.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в этом году закончился мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Этот запрет действовал пять лет. За это время продавцы нелегального курительного зелья привыкли к безнаказанности. Контролирующие органы пока проверки торговых точек не начали. Но можно предположить, что первые рейды выявят большое количество предпринимателей, занимающихся незаконной продажей табака.