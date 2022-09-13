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Проверить техническое состояние всех школ Казахстана просят в Минпросвещения

техническое состояние всех школ Казахстана Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил акимам, что нужно как можно оперативнее провести аудит технического состояния школ страны, чтобы обезопасить детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Как заявил Асхат Аймагамбетов, события последних лет показывают, что возникают случаи, когда рушатся стены и даже падают потолки школ.

На сегодняшний день никто не пострадал. Но кто может гарантировать, что такие случаи не повторятся? Не будем говорить даже о школах, которые работают у нас более 50-70 лет, а то и больше. Но сейчас возникают вопросы по школам, которые были построены в регионах буквально пять-шесть лет назад. Их состояние вызывает большую обеспокоенность как у населения, так и у всех нас. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов

Глава Минпросвещения попросил акимов регионов провести полное техническое обследование зданий школ, чтобы обеспечить безопасное пребывание там детей.

Все здания школ должны быть полностью безопасны для пребывания детей. У нас должны быть достоверные доказательства этого. Надо заблаговременно провести работу и проверки. Асхат Аймагамбетов

6 сентября стало известно, что некоторые школы Казахстана не готовы к отопительному сезону.

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