Некоторые школы и больницы Казахстана не готовы к отопительному сезону

На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о готовности школ и больниц к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ускенбаева, в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону для качественной и своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону 2022-2023 годов утвержден план работы.

Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента необходимо было до 1 сентября 2022 года обеспечить 100%-ную готовность объектов образования, а до 15 октября 2022 года завершить подготовку всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники.

Касательно подготовки объектов образования - по состоянию на 1 сентября этого года из запланированных 11 157 подготовлены 11 075 объектов образования или 99% от плана. По готовности объектов образования низкие темпы отмечаются в Нур-Султане -94% (177 из 188), Жамбылской - 97% (755 из 782), Северо-Казахстанской - 97% (587 из 604) областях. Акиматам указанных регионов необходимо принять срочные меры по обеспечению 100%-ной готовности объектов образования. Каирбек Ускенбаев

По объектам здравоохранения планировалось подготовить 5 674 объектов, из которых на сегодня готовы 5 566 или 98%.

Министр отметил, что по сравнению с другими регионами низкая готовность наблюдается в Нур-Султане - 84% (36 из 43), Акмолинской - 91% (503 из 551) и Атырауской - 92% (132 из 144) областях.

Касательно подготовки жилых домов - из запланированных к ремонту 48 413 подготовлено 42 383 или 88% домов. Ускенбаев добавил, что низкие темпы готовности жилья - в Павлодарской - 67% (1 651 из 2 484) и в Северо-Казахстанской - 75% (1 014 из 1 361) областях.

Также акиматами был запланирован ремонт 11 435 автономных котельных, из них подготовлено 11 074 котельных или 97%. Низкие темпы работ в сравнении с другими регионами наблюдаются в Абайской, Карагандинской и Жамбылской областях.

По тепловым сетям из запланированных 1 249 км на текущий период отремонтировано 1 176 км тепловых сетей или 94%. По данным главы ведомства, в настоящее время низкие темпы работ в Абайской, Туркестанской и Жетысуской областях.

Касательно подготовки сетей водоснабжения и водоотведения - при плане 2 353 км отремонтировано 2 031 км сетей водоснабжения и водоотведения или 86%. На текущий период по подготовке объектов водоснабжения низкие показатели в Туркестанской, Алматинской и Акмолинской областях. Акиматам необходимо усилить меры по своевременной подготовке инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья к отопительному сезону. Каирбек Ускенбаев

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Между тем потребность в топливе на автономные котельные на предстоящий отопительный сезон составляет порядка 1,3 млн тонн угля и 16 тысяч тонн мазута.

На сегодня заготовлено 1 млн тонн угля - 81% и 14 тысяч тонн мазута - 88%. Наблюдается низкий процент закупа угля в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской областях. Мазут закупают меньше в Акмолинской и Актюбинской областях. Каирбек Ускенбаев

Он призвал акиматы принять срочные меры по своевременному закупу и завозу топлива для автономных котельных.