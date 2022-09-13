Россия убедила Армению и Азербайджан временно прекратить огонь

МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, сообщает Zakon.kz.

Опубликовано заявление МИД России в связи с эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией.

В ночь на 13 сентября резко обострилась обстановка в отдельных районах армяно-азербайджанской границы.

МИД России призывает стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 12:00 по времени Нур-Султана 13 сентября будет выполняться в полном объеме, – сообщается на сайте МИД России.

Как уточнили в ведомстве, все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, – в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях.

Армения обратилась к России, ОДКБ и в Совет Безопасности ООН за помощью.