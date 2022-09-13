В каких случаях ОДКБ может оказать помощь странам-участницам

Совет безопасности Армении принял решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. В каких случаях организация оказывает помощь и что предусмотрено в принятых соглашениях, расскажет Zakon.kz.

Так, в декабре 2010 года страны, входящие в ОДКБ, а это Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, подписали Соглашение о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Согласно документу система коллективной безопасности ОДКБ предусматривает обеспечение благоприятных мирных условий для устойчивого и всестороннего развития сторон путем предотвращения и устранения угрозы миру, локализации войн и военных конфликтов, совместной защиты от вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких сторон, противодействия другим вызовам и угрозам безопасности, а в случае их развязывания – обеспечение гарантированной защиты национальных и коллективных интересов, суверенитета и территориальной целостности сторон.

Руководствуясь этой целью, страны, входящие в организацию:

рассматривают вооруженное нападение (агрессию), иные вызовы и угрозы в отношении одной или нескольких сторон как вооруженное нападение (агрессию), иные вызовы и угрозы в отношении всех сторон и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в их распоряжении;

строят свои отношения со всеми государствами и союзами государств на основе общепризнанных норм и принципов международного права, содействуют расширению мер доверия в военной области, проводят последовательную политику, направленную на предотвращение войн и вооруженных конфликтов;

отдают предпочтение политико-дипломатическим и иным невоенным средствам предотвращения, локализации и нейтрализации военных угроз в рамках обеспечения коллективной безопасности на региональном и глобальном уровне;

формируют силы и средства системы коллективной безопасности.

Соглашение предусматривает, что системы коллективной безопасности предназначены для участия:

в предотвращении угрозы и отражении вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких сторон, локализации вооруженных акций и конфликтов;

в мероприятиях по противодействию вызовам и угрозам безопасности сторон, включая борьбу с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной организованной преступности;

в выполнении мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании чрезвычайной гуманитарной помощи;

в усилении охраны государственных границ, а также государственных и военных объектов сторон;

в миротворческих операциях;

а также для решения иных задач, определенных советом коллективной безопасности ОДКБ.

В состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ входят:

объединения, соединения, воинские части и подразделения национальных вооруженных сил и других войск сторон, а также подразделения специального назначения (группы специалистов) органов внутренних дел (полиции), внутренних войск, органов безопасности и специальных служб, формирования органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, подчиненные национальным органам управления и используемые по решению органов ОДКБ;

коалиционная группировка войск;

региональные (объединенные) группировки войск;

группировки объединенных (совместных) военных систем;

коллективные миротворческие силы.

При этом в документе говорится, что стратегические ядерные силы Российской Федерации выполняют функцию сдерживания от возможных попыток осуществления вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких сторон.

Региональную (объединенную) группировку войск составляют дислоцированные в мирное время или развернутые в угрожаемый период для отражения возможного вооруженного нападения (агрессии) органы управления и войска вооруженных сил и других воинских формирований сторон соответствующего региона коллективной безопасности.

Одной из таких сил является объединенная группировка войск Кавказского региона коллективной безопасности, которая формируется на основе двусторонних соглашений между Арменией и Россией.

Кроме того, страны-участницы ОДКБ подписали в октябре 2007 года соглашение, которое предусматривает в случае необходимости порядок развертывания миротворческих сил.

В документе говорится, что решение о проведении миротворческой операции на территории государств-членов принимается советом коллективной безопасности с учетом национального законодательства государств-членов на основании официального обращения государства-члена о проведении на его территории миротворческой операции или решения Совета Безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ.

Подготовка решения о проведении миротворческой операции осуществляется по рекомендации Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Для анализа военно-политической обстановки в зоне потенциального или существующего конфликта и выработки предложений о целесообразности проведения миротворческой операции, ее масштабах, сроках и составе коллективных миротворческих сил создается специальная группа.

При этом в соглашении указывается, что миротворческие операции не заменяют урегулирование конфликта путем переговоров и другими мирными средствами.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях. Ситуация в этом регионе остается настолько напряженной, что Совет безопасности Армении обратился в ОДКБ за помощью. Аналогичное обращение отправлено в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел два телефонных разговора: с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

13 сентября Армения официально обратилась за помощью к ОДКД.

"В связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН", - говорится в обращении правительства.

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