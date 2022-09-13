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Более 15,5 тыс. казахстанцев уехали из страны с начала года

Из Казахстана уехало более 15,5 тыс. человек с начала года Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе – июле 2022 года в Казахстан прибыло 8372 человека, уехали из страны – 15 547 человек, сальдо миграции составило минус 7175 человек, сообщает Zakon.kz.

При этом основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, выбыло в эти страны – 84,6% от общего числа мигрантов.

Вместе с тем численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,8%.

При этом положительное сальдо миграции населения все также отмечается в трех регионах страны: Алматы (приехало 20 860 человек), Нур-Султан (19 007 человек) и Шымкент (2140 человек).

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