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Названа зарплата звездного новичка "МСити" Эрлинга Холанда

Футбол Зарплата Игрока Фото: Instagram/erling.haaland
Приобретение летнего трансферного окна английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд занимает вторую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов "горожан", сообщает Zakon.kz.

22-летний норвежский нападающий зарабатывает 433 тыс. евро в неделю, а это 22,5 млн в год. Холанда в "Манчестер Сити" опережает только один футболист, полузащитник Кевин Де Брёйне. Опытный бельгиец получает 462 тыс. евро в неделю, то есть 24 млн в год, передает The Sun.

В восьми матчах нового сезона за "Манчестер Сити" норвежский талант забил уже 12 голов и отдал результативную передачу. Контракт между Холандом и "МСити" подписан на пять лет. Эрлинг перешел к англичанам из дортмундской "Боруссии".

Сумма сделки составила в районе 60 млн евро, именно такие отступные были прописаны в контракте норвежского форварда.

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