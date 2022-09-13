Токаев встретил Папу Римского в аэропорту Нур-Султана

13 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической церкви провели краткую беседу.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

Фото: Twitter/VaticanNews

Самолет с Папой Римским приземлился в столице в 17:16.

В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В Нур-Султане Папа Римский проведет официальную приветственную церемонию.

14 сентября в столице состоится Святая месса с участием Папы Римского Франциска. Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран.

Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO.

Для тех, кто хотел бы посмотреть мессу, но не сможет находиться на месте, будет организована прямая трансляция.