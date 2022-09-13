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Самолет с Папой Римским приземлился в Нур-Султане

Самолет с Папой Римским приземлился в Нур-Султане Фото: Instagram/franciscus
Про информации сайта Flightradar24, самолет с Папой Римским приземлился в Нур-Султане в 17:16. Папу Римского встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В Нур-Султане Папа Римский проведет официальную приветственную церемонию.

14 сентября в столице состоится Святая месса с участием Папы Римского Франциска. Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран.

Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO.

Для тех, кто хотел бы посмотреть мессу, но не сможет находиться на месте, будет организована прямая трансляция.

Утром 13 сентября Папа Римский Франциск отправился в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино.

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