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"Барыс" с пятой попытки одержал победу в новом сезоне КХЛ

Хоккей Победа Первая Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" наконец-то сумел порадовать своих болельщиков первым успехом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Для этого пришлось переиграть в нелегкой борьбе челябинский "Трактор" – 3:1, сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив на лед "Барыс Арены" в новой капитанской повязке вывел канадский нападающий Линден Вей, который и открыл счет в этом поединке на седьмой минуте.

Спустя девять минут преимущество хозяев увеличил Кирилл Савицкий.

Но недолго длилась радость фанатов "Барыса". В самом конце первой 20-минутки, за восемь секунд до сирены, финский нападающий гостей Теэму Пулккинен отыграл одну шайбу.

Точку в противостоянии за пять секунд до финального свистка поставил новый капитан казахстанской команды Линден Вей, который оформил дубль.

Следующую игру "Барыс" также проводит на своей арене, 15 сентября встречается с омским "Авангардом".

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