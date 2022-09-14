Токаев высказался об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией

Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения. В саммите также приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает Акорда.

Главы государств заслушали информацию премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе.

Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.