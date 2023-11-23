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Токаев о конфликте на Ближнем Востоке: мириться с этим невозможно

Токаев о конфликте на Ближнем Востоке: мириться с этим невозможно Фото: akorda.kz
Президент Казахстана 23 ноября 2023 года принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя сессия проходит в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки.

Напряженной складывается ситуация на евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.

"В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив ее в структуру ООН – UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", – сказал президент.

Глава государства также заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии

"Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования ее для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле "Два государства для двух народов". В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане и призвал международное сообщество продолжить оказывать помощь афганскому народу.

"Считаем важным продолжать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и содействовать интеграции этой многострадальной страны в региональную экономику. В текущем году Казахстан отправил в Афганистан продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. В связи с землетрясением в октябре на западе Афганистана была также оказана экстренная помощь – направлены спасатели, кинологи и медицинские работники в город Герат", – напомнил глава нашего государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 ноября прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Главными темами саммита военно-политического блока ОДКБ стали международная и региональная безопасность, стоящие перед организацией задачи и общие интересы входящих в блок государств.

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