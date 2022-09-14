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В Алматы появился мурал с изображением пожарного-спасателя

В Алматы появился мурал с изображением пожарного-спасателя Фото: ДЧС Алматы
Мурал появился на фасаде пятиэтажного дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На мурале изображен казахский батыр на коне, борющийся с огненной стихией. Это является символом отваги и мужества.

Мурал олицетворяет собой героический труд пожарных-спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, замысел создания мурала – привлечение внимания населения к соблюдению правил пожарной безопасности, формирование культуры безопасности жизнедеятельности в обществе, повышение имиджа профессии пожарного-спасателя.

За 8 месяцев алматинскими спасателями осуществлено 1,8 тыс. выездов, с мест ЧС эвакуированы 327 человек, при этом при пожарах и на водоемах города спасены 144 человеческих жизни, 17 из которых – дети. Пресс-служба ДЧС Алматы

6 сентября в городе произошло несколько пожаров.

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