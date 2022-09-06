Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сразу несколько пожаров произошло в Алматы

несколько пожаров в Алматы Фото: ДЧС Алматы
В Алматы 6 сентября в нескольких районах произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, в Алатауском районе произошел пожар в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте.

6 сентября в 14:04 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Алатауский район, ул. Нурпеисова, д. 2а, – сообщили в ведомстве.

Пожар случился на втором этаже трехэтажного здания. Площадь возгорания составила 45 кв. м. Локализовали возгорание в 14:23 и ликвидировали в 14:43. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Помимо этого, в городе произошли пожары и в других районах.

Как предварительно сообщили в ДЧС Алматы, в Медеуском районе на двух участках загорелся сухостой. На одном – пожар локализовали. В Жетысуском и Наурызбайском районе пожарные также тушат горящий сухостой.

29 августа в Турксибском районе Алматы ночью горели хозяйственные постройки и три гаража. Также сгорел автомобиль.

Читайте также

Димаш Кудайберген высказался о пожарах в Костанайской области

Еще один пожар тушат в ВКО

Появились свежие фото с места пожаров в Костанайской области

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
Курилы Япония Россия
Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
астрология финансы удача
Осень 2022 года принесет богатство трем знакам зодиака
Застраховаться в ОСМС можно по-новому
В Казахстане изменили правила вступления в ОСМС
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления