Сразу несколько пожаров произошло в Алматы
По информации пресс-службы ДЧС города, в Алатауском районе произошел пожар в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте.
6 сентября в 14:04 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Алатауский район, ул. Нурпеисова, д. 2а, – сообщили в ведомстве.
Пожар случился на втором этаже трехэтажного здания. Площадь возгорания составила 45 кв. м. Локализовали возгорание в 14:23 и ликвидировали в 14:43. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Помимо этого, в городе произошли пожары и в других районах.
Как предварительно сообщили в ДЧС Алматы, в Медеуском районе на двух участках загорелся сухостой. На одном – пожар локализовали. В Жетысуском и Наурызбайском районе пожарные также тушат горящий сухостой.
29 августа в Турксибском районе Алматы ночью горели хозяйственные постройки и три гаража. Также сгорел автомобиль.