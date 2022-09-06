Сразу несколько пожаров произошло в Алматы

В Алматы 6 сентября в нескольких районах произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, в Алатауском районе произошел пожар в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте.

6 сентября в 14:04 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Алатауский район, ул. Нурпеисова, д. 2а, – сообщили в ведомстве.

Пожар случился на втором этаже трехэтажного здания. Площадь возгорания составила 45 кв. м. Локализовали возгорание в 14:23 и ликвидировали в 14:43. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Помимо этого, в городе произошли пожары и в других районах.

Как предварительно сообщили в ДЧС Алматы, в Медеуском районе на двух участках загорелся сухостой. На одном – пожар локализовали. В Жетысуском и Наурызбайском районе пожарные также тушат горящий сухостой.

29 августа в Турксибском районе Алматы ночью горели хозяйственные постройки и три гаража. Также сгорел автомобиль.