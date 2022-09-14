7 школ за 7 месяцев построил предприниматель в Шымкенте

Почетный строитель Казахстана Низамхан Сулайманов с помощью государства строит детские сады и школы. По его словам, в Сайрамском районе в 2010 году не было ни одного дошкольного учреждения, при этом детей было много.

Так родилась первая идея построить детский сад в рамках государственно-частного партнерства. Как известно, государство субсидирует пребывание детей по республиканской программе "Балапан".

С тех пор практически ежегодно компания под руководством Низамхана Сулайманова строила и сдавала в эксплуатацию детские сады. После предприниматель увидел, что и школ катастрофически не хватает, и начал возведение школ. Всего к настоящему времени предприниматель построил 10 частных школ и 10 частных садов.

Фото: АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Я постоянно беру кредиты и строю детские сады и школы. Начал в 2010 году. Построил 8 садов, сейчас здесь воспитываются более 5 тысяч детей. С 2018 года начал строить школы, в которых в настоящее время учатся более 12 тысяч учеников. Рабочими местами обеспечены около 2 тысяч человек. В этом году в рамках программы "Экономика простых вещей" через Банк ЦентрКредит взял средства на сумму 6 млрд тенге и построил 7 школ за 7 месяцев. Все школы на 1200 мест. Всего 6 школ в Сайрамском районе и 4 – в городе Шымкенте. Низамхан Сулайманов

Программа "Экономика простых вещей" создана для собственного производства импортируемых социально значимых товаров народного потребления и продовольствия.

Фото: АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Она поддерживает предпринимателей в сфере обрабатывающей промышленности, предоставления услуг и агропромышленного комплекса, содействует созданию конкурентоспособных производств и снижает зависимость Казахстана от импорта.

В "Экономике простых вещей" участвуют 9 крупных банков страны и Аграрная кредитная корпорация. Государство субсидирует кредиты предпринимателям, снижая конечную ставку до 7-7,5%. Финансирование программы осуществляет АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Льготные условия финансирования позволяют предпринимателям открывать новые производства или модернизировать существующую производственную линию. Срок действия программы продлен до конца 2023 года. На сайте имеется удобный кредитный калькулятор программы и размещена необходимая информация.