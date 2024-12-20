Учредителей детских садов осудили за коррупцию в Шымкенте

Прокуроры Шымкента выявили фиктивные приписки посещения детей в дошкольные учреждения. За это наказаны учредители детских садов, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz 20 декабря пишет, что в ходе проверок прокуроры выявили факты незаконного использования денежных средств, выделенных из государственного бюджета, на сумму более 8 млн тенге.

"Частные учреждения "Т" и "Б" направляли ложные сведения в Управление образования об обучении не посещающих детские сады детей и использовали бюджетные средства для своих нужд". Старший прокурор Управления прокуратуры Шымкента Жанерке Атыкаева

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города учредителей детских садов осудили за мошенничество. Одному из них дали три года ограничения свободы, а второму – четыре года шесть месяцев лишения свободы.

Ранее аномальные суммы помогли вычислить факты коррупции в школах и детских садах Актобе.