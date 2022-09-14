Прямая трансляция открытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

В Нур-Султане 14 сентября проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Zakon.kz.

13 сентября Папа Римский прибыл в Нур-Султан. Его лично встретил в аэропорту президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита Папы Римского Франциска запланированы встречи с высшим руководством Казахстана, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

14 сентября в Нур-Султане состоится Святая месса с участием Папы Римского Франциска. Ожидается присутствие около 3 тыс. паломников из разных стран.

Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO.

Для тех, кто хотел бы посмотреть мессу, но не сможет находиться на месте, будет организована прямая трансляция.