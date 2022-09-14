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Домработница украла из сейфа 61 млн тенге и потратила их на себя в ВКО

полиция Фото: департамент полиции ВКО
35-летняя жительница областного центра обратилась в полицию Усть-Каменогорска. Она сообщила, что у нее из сейфа на цокольном этаже пропало около 130 тыс. долларов (61 100 000 тенге), сообщает Zakon.kz.

Cотрудники криминальной полиции нашли подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя девушка, которая работала у потерпевшей домработницей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Как рассказала девушка, в начале августа 2022 года она первый раз украла из сейфа 10 тыс. долларов, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись из отпуска, девушка поняла, что владельцы дома не заметили пропажу денег. Домработница продолжила работать в семье, как ни в чем не бывало.

За один месяц она вынесла из сейфа 130 тыс. долларов. На эти деньги сыграла свадьбу, купила квартиру и машину.

В настоящее время 21-летняя злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".

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